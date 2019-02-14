‘Zillet İttifakı PKK ile ortaklığının bedelini ağır şekilde ödeyecek’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek merci büyük Türk milletidir. HDP, PKK'yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir" dedi. Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor. CHPHDP- İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye'nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir. "