Alay komutanı başka birimde görevlendirildi

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Milli Savunma Bakanlığı 4 askerimizin şehit olduğu İstanbul'daki helikopter kazasıyla ilgili olarak, soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiği açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'mız başka bir birimde görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.