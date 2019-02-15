Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 9 eski polisin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y, İ.D, İ.G, A.B. ve M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Y, U.Y, İ.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde 12 Şubat'ta başlatılan eş zamanlı operasyonda, Yozgat'ta 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.