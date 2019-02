Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir grup gazeteciyle sohbetinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni sistem konusunda önemli bir mesafe aldığını ancak bazı detaylar konusunda hala çalışmaların sürdüğünü bildirdi. BBC'nin haberine göre 31 Mart'taki seçimlerden sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemede askerlik sürelerinin hangi meslek grubuna ve hangi diploma sahiplerine nasıl uygulanacağı konusunda birkaç alternatif üzerinde çalışılıyor.Buna göre bedelli askerlik sürekli hale getirilecek.Zorunlu askerlik ihtiyacı dışındaki 200-300 bin kişi isterlerse bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ancak her koşulda bedelli askerlik yapacak olanlar da temel askerlik görevini yapacak.Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak 1 aylık temel askerlik eğitimi üzerinde duruluyor.Uygulamada askerlik yapma yeterliliği olan her yurttaş bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek.Bedelli askerlik ücreti, her yıl ekonomik koşullar, maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek.Üniversite mezunları içinde er olarak askerliğini yapmak isteyenlerin süresi daha kısa olacak.Süre olarak farklı gruplar ve diploma türüne göre 3, 6, 9 ya da 12 ay seçenekleri üzerinde duruluyor.Üniversite mezunları için ağırlıklı olarak üzerinde durulan süre 6 ay, lise mezunları için ise 9-12 ay seçenekleri üzerinde duruluyor.