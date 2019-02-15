Bakan Albayrak'tan İzmir paylaşımı

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından İzmir ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İzmirli vatandaşların ve esnafın ilgisine teşekkür eden Bakan Albayrak, İzmir'in hizmet belediyeciliğinden mahrum kalması sebebiyle, hak ettiği yerin çok gerisinde olduğunu belirtti.

Albayrak, "Teşkilatlarımızın gayreti ve İzmirlilerin teveccühü ile, 31 Mart'ta İzmir'i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz." dedi.

Vergi Denetim Kurumu ve Vergi Dairesini ziyaret eden Albayrak yaptığı ziyaretle ilgili paylaşımında "İzmir'de, Vergi Denetim Kurumu ve Vergi Dairesinde çalışan mesai arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Tüm süreçlerde, tüm ekibimizin katkısı ve motivasyonunu önceliğimiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.