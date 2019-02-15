Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu güzel Bursa'yı selamlıyorum. Geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Bu uluşehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve bölgemize de huzur veriyor. Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır. Tüm Türkiye duysun, Bursa 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Bursa 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde AK Parti'yi destekliyor muyuz?

"Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım"

MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLAYACAĞIM

Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar, onları yargıya veriyoruz, tazminat kazanıyoruz. Ben kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım.

BAY KEMAL TERÖRLE MÜCADELEMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR

Bay Kemal bizim terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız oluyor. Bunlar rahatsız oluyor ama biz Cudi'de, Gabar'da kullandığımız mermiler, bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor. Ülkemizin mutluluğu, huzuru için.

HDP'Lİ VEKİLE ÇOK SERT TEPKİ!

Terör örgütü mensuplarından olan milletvekili bayan benim polisimin elini ısırıyor. Bunların hesabını soracağız, bedelini ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li vekile sert tepki

BİR DİĞER MÜJDEM...

Bursa'ya kaçak göçek mimarı yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimarı var. Bir diğer müjdem Uludağ ile ilgili olacak. Yetki karmaşası yüzünden hizmetleri etkin götüremediğimiz bir bölgemiz burası. Daha verimli hale getirmek için Uludağ Alan Yönetim Başkanılığı'nı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlayacağız. Eski tabakhane bölgesini de termal turizm bölgesi yapıyoruz. Bursa'ya yılda bir milyar TL'lik katkıda bulunmasını bekliyoruz.

İmar Barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Kentsel dönüşümdeki aksaklıkları çözeceğiz. Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı etkileyen sıkıntıların hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız.

İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda bir Bursa Otoyolu. İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek projeyi bu yıl içinde bitiriyoruz. Hızlı tren projesinin yapımı devam ediyor.

GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ YERLEŞİM YERLERİNE İÇME SUYU TEMİN EDECEĞİZ

Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşaa ettik. 9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları devam ediyor. Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayii suyu temin edeceğiz.

TEKNOSAB'U KURUYORUZ

Bursalı iş adamalarımıza 42 kat trilyon tutarında yatırım teşviki verdik. Biz üretiyoruz, çalışıyoruz. Milli teknolojimize uygun şekilde Bursa'da teknoloji sanayi bölgesi Teknosab'ı kuruyoruz. Buraya 2 milyar tutarında yatarım yapıldı.

Beka meselelerini yakından takip ediyoruz. Dün Rusya'daydım. Soçi'de 3'lü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik. Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi etkiliyoruz. Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki menfaatlerimizi korumadığımız zaman ileride karşımıza nasıl sorunlar çıkacağını biliyoruz.

İYİ PARTİ 'MİLLİYETÇİYİM' DİYOR, HDP İLE NASIL OLUYOR DA EL ELE KOL KOLA DOLAŞIYOR İYİ Parti 'milliyetçiyim' diyor. HDP ile nasıl oluyor da el ele kol kola dolaşıyor. Öte taraftan Saadet Partisi'nin bunlarla el ele kol kola yürümesini siz anlıyor musunuz? Eğer bu vatanı seviyorsak o zaman gelin CHP ve onunla yürüyenlere Osmanlı tokadını sandıkta atın. Bunlar Gezi olaylarında da aynı hesabı yapmışlardı. Tokadı yediler. 15 Temmuz darbe girişiminde de, PKK'nın çukur eylemlerinde de tokadı yediler.

BURSA'DA TANZİM SATIŞINA BAŞLAYACAĞIZ

Bunlar bize dövizle saldırdılar, faizle saldırdılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates biber ve patlıcanla saldırıyorlar. Biz bir karar aldık. Tanzim satışına başlıyoruz. Bursamızda da aynı şeyi yapacağız. Kimse benim vatandaşıma zulmedemez. Zincir marketler şimdi rahatsız oluyorlar. Çıkmış birileri ne diyor? Bazıları var ya, Profesör filan... Bu serbest piyasaya ters... O kalıcı ürünlerle ilgilidir. Bir haftalık, 15 günlük üründe 3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun.

BİZLER ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ ARASINDA BU BAĞI KURACAĞIZ

Bizler üretici ile tüketici arasında bu bağı kuracağız. Bursa'da 3 noktada tanzim satışı hizmete giriyor. Bu yakında 10'a çıkacak. Hiç kimsenin milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz.

PERİBACALARINDAKİ İNŞAAT...

Peribacalarının orada ne yaptılar? Otel yapıyorlar... Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı. Ne kadar kaçak göçek yapı varsa bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar