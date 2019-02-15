Bayraklı odadan kirli ittifaka isyan

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri 1.Dağ Komando Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Haşim Yenigül PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlara katılmak için birliği ile gittiği Hakkâri Çukurca'da 3 Eylül 2016'da şehit düştü. O gün Haşim-Leyla Yenigül çiftinin 4'üncü evlilik yıldönümüydü. Metin Musab adında bir oğlu olan Leyla Yenigül (25) acı haberi aldığında ikinci bebeğine 3 aylık hamileydi. Genç kadın 2017 Şubat'ında dünyaya gelen ikinci bebeğine eşi Haşim'in adını verdi. Evinin bir odasını eşine ait şehadet belgesi, fotoğraflar, damatlık, üniforma, bot, bere, çanta ve diğer askeri malzemelerle donatan Leyla Yenigül "Hainler sevinmesin, bizde Haşimler bitmez" demişti. Eşinin hatıralarıyla dolu olan odada huzur bulduğunu söyleyen Leyla Yenigül, CHP'nin HDP ile işbirliği yapmasına ateş püskürdü. SABAH'a konuşan Yenigül şunları söyledi:CHP'nin o zamanki kuruluş amacıyla şimdiki yöneticilerinin amacı arasında büyük fark var. CHP, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olsun diye hainlerle işbirliği yapıyor. Bugün şehitlerin kanının döküldüğü bayrağın altında oturup HDP'lilerle bir olmak kansızlığın ta kendisidir. Açık açık PKK militanlığı yapan HDP milletvekillerini bağrında barındırmak hainliktir. Vatana hainlik eden sadece CHP değil, kim destek verirse yediği ekmek, içtiği haram olsun. CHP önce şehit kanı döken PKK'ya destek veren HDP 'yi meclise taşıdı, şimdi de işbirliği yapıyor.Vatan sağ olsun, biz asla bitmeyeceğiz. Biz doğarak çoğalacağız ama o hainleri devletimiz öldürerek hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Biz bu vatanı kimseye böldürmedik. Hainler boşuna sevinmesin.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 11 yıl önce vatani görevini yaparken, terhisine 45 gün kala, PKK'lı teröristlerin, TNT yüklü araçla Kayacık Karakolu'na saldırısı sonucu şehit düşen Çavuş İsmail Uygun'un annesi Sultan Uygun (66), CHP-HDP ittifakına isyan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi CHP'nin, HDP ile yaptığı kirli ittifakın şehit ailelerini yaraladığını, şehitlerin de kemiklerini sızlattığını ifade eden anne Uygun, "CHP bu ülkenin mi yoksa başka ülkenin mi partisi anlamış değilim. Benim kınalı kuzum PKK'lı hainlerin bombalı tuzağıyla şahadet şerbetini içti. Benim ciğerim yanıyor. Şehit analarının ciğerinin yanması CHP'nin umurunda bile değil. Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de HDP ile ittifak yapıyor. Bu kirli ittifakı tarih kitapları yazacak ve bunu da gelecek nesiller okuyacak. Artık CHP'de bizim umurumuzda değil. Ne şehit anaları, ne de bu millet CHP'yi affetmeyecek. Kılıçdaroğlu bizden oy beklemesin" dedi. Şehit babası Mürsel Uygun'da (61) da "Eğer CHP'ye oy verirsem şehit oğlumun mezarda kemikleri sızlar. CHP, terörü bitirmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı bitirmek için HDP ile ittifak yapıyor. Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin. Atatürk'ün partisini kimler yönetiyor? Birde milliyetçi diye bildiğimiz İyi Parti var. İyi Parti nasıl HDP ile yan yana gelir anlam veremiyorum. Oyum ülkenin bekası için Cumhur ittifakınadır" diye konuştu.Tokat'tavatani görevini yaparken, 6 Eylül 2000'de, Turhal ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çetin Çakmak'ın (21) Antalya'da yaşayan annesi Ayşe Çakmak ve babası Enver Çakmak, CHP'nin HDP ile yaptığı iş birliğine tepki gösterdi. Parti kongrelerinde Türk bayrağını asmayan, İstiklal Marşı'nı okumayan bir parti ile iş birliği yapılamayacağını söyleyen şehit babası baba Çakmak, "HDP Diyarbakır'da yapılan kongrede gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Aradan 19 yıl geçmesine rağmen, şehidimizin giydiği bot ve elbisesine elimizi süremiyoruz. Çünkü hatırası var. CHP'nin yaptıklarını da PKK destekçisi HDP ile birlikteliğini de unutmayız. Bu millet onlara en güzel cevabı verecek. Şehit aileleri olarak devletimizin birlik ve bütünlüğünden yanayız" dedi. Anne Çakmak ise "Çetin şehit olduğu zaman, küçük oğlum Cemil Siirt dağlarında teröristlerle çarpışıyordu. Acım hala dinmemişken CHP-HDP birlikteliği yüreğime ateş düşürdü" diye konuştu.İstanbul Halkalı'da 2010'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın (33) Kayseri'de yaşayan babası Hüseyin Bayram, CHPHDP ittifakını SABAH'a değerlendirdi:Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'a çok şey borçlu. Erdoğan hazımsızlığı 4 farklı ideolojiyi bir araya getiriyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP bir olup Erdoğan'a karşı işbirliği yapıyorlar. Bu ülke bolluğu bereketi ve hizmeti AK Parti ile gördü. CHP belediyeciliğini anlatmaya zaten gerek yok. İzmir en iyi örneği. Artık CHP seçmeni bile CHP'den umudunu kesmiş durumda.Kılıçradaroğlu'na sormak istiyorum. PKK'ya karşı mücadele eden, kurşun yiyen, şehit düşen askerler Yunan askeri mi? Sen kendi askerine kurşun sıkanların borazanları ile nasıl iş tutarsın. Sırf oy için bizlere nasıl ihanet ettin. Yarın bir gün şehit cenazelerine hangi yüzle geleceksin? Gazilerin yüzüne nasıl bakacaksın? Öbür dünyada Atatürk'ün karşısına nasıl çıkacaksın.Seçim yaklaşınca Türkiye üzerine oynanan oyunlar zirve yapıyor. Tek amaçları yiğit Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Çünkü hiçbir zaman bu ülkenin başına iş yapan, dirayetli, kudretli siyasetçilerin gelmesi istenmedi. Adnan Menderes bunun en iyi örneği. Kusura bakmasınlar oylarımız kirli ittifaka değil, Cumhur ittifakına.SABAH