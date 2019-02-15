CHP’de ‘özel kurye’ dönemi

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde ilçe başkanlarını kendisinin belirlemesine rağmen kimseye güvenmediği aldığı son kararda bir kere daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, yerel seçim için hazırlanan belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerinin son dakikada değiştirilmemesi için önce bütün ilçe başkanlarını devre dışı bıraktı. Şimdi de listelerin değiştirilmesine önlem olarak 'özel kurye' kullanmaya başladı. Teşkilata gönderilen genelgeyle artık CHP'de özel kuryelik dönemi başladı. Listelerin ilçe seçim kurullarına teslim edecek yetkili "kurye"nin bilahare bildirileceği belirtilen genelgede, ilçe başkanlıklarının meclis üyesi listesi teslim yetkilerinin alındığı, listelere itiraz etme yetkilerinin de bulunmadığına altı çizilerek işaret ediliyor. 7 Şubat'ta hazırlanıp 12 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek olan kararda, "...partimiz adına ilçe seçim kurulunuza seçim türlerinin tümü için, aday listelerini sunmak, alındı belgesini almak, her türlü eksiklikleri tamamlamak ve aday listelerine ilişkin itirazları sunmak dahil her türlü işlem Merkez Yönetim Kurulumuzca yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülecektir. Merkez Yönetim Kurulumuzca yetkilendirilmiş kişilerin isim bilgileri kurulunuza süresi dahilinde gönderilecektir. Bu kapsamda yetkilendirilmemiş kişilerin getirecekleri adaylık çizelgeleri geçersizdir" ifadeleri yer alıyor.