CHP’li belediyede iş bırakma eylemi

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çeşitli birimlerde çalışan bin 170 işçi, toplu sözleşme haklarının vermesi için iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, Levent Birlik Parkı'ndan Etiler'deki belediye binasına kadar yürüdü. DİSK Genel İş Sendikası 1. Nolu Şube Sekreteri Taner Yayla, "Belediye ile toplu sözleşme masasına oturmak için 4 aydır girişimlerimiz var. Fakat sonuç alamadık.Bizim taleplerimiz 2019 yılındaki asgari ücret farkının işçilere yansıtılması. Çalışma saatlerinin 40 saat ile sınırlandırılmasını, ücretlere dayalı şartların yerine getirilerek yüzde 4'e mahkum edilmemesini talep ediyoruz. Bu zaten yasal hakkımız. 40 günlük süreleri var. Eğer bu süre içerisinde toplu sözleşme masasına oturulmazsa grev hakkımızı kullanacağız" dedi.