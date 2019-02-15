‘Geleceğe, gençliğe yatırım zamanı geldi’

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) meclis toplantısına katıldı. Meclis üyelerine konuşma yapan Binali Yıldırım, şunları söyledi;İTO, İstanbul'un ve Türkiye'nin ekonomisinin kalbinin attığı yer. İTO'nun gündemi aynı zamanda İstanbul'un da gündemidir. İstanbul iyi olursa hepimiz iyi oluruz. Sadece İstanbullular değil Türkiye iyi olur. İstanbul Türkiye'nin lokomotifi.Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39. sıradadaydı şimdi 9. sırada. Altyapı tamam, üstyapıya yatırım zamanı geldi. Zor kısmı hallettik. Şimdi daha detay mikro düzeyde insana yatırım yapma zamanı geldi. Ekonomiye, geleceğe, gençliğe yatırım yapma zamanı geldi.Marmaray kazısıyla İstanbul'un bilinen tarihi 8500 yıla çıktı. Şimdi orada bir müze yapılacak. Kadim İstanbul'u dünyaya hazır hale getireceğiz. İnşallah Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen ile ilgili fuar bölgesi, kruvaziyer limanıyla ilgili planlamalar var.Hedefimiz beş yılda raylı sistemin payını 510 kilometreye getirmek. Bugün yüzde 18 olan toplu taşımadaki pay yüzde 48,5'a çıkacak. O zaman İstanbul'un trafiği gözle görülür bir şekilde azalacak. Ben yüzde 100 trafik sorununu çözeceğim dersem inanmayın. Dünyada bu işi halleden hiçbir büyükşehir yok. Ben sürekli akan bir trafiği taahhüt ediyorum. Sürdürülebilir, katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün, bunu başaracağız.İstanbul'un ekonomisin daha da büyümesi lazım. Bugünkü mesleklerin yarısı önümüzdeki 20 yılda yok olacak. Sadece hizmet sektörüne güvenirsek sıkıntı yaşarız. Krizden en fazla etkilenen sektör hizmet sektörüdür. O yüzden üretim. Üretim ama katma değeri yüksek üretim. Bu da neyle olacak bilişim teknolojiyle, yazılımla olacak. Yenilikçi teknolojileri gelişti gençlerle sizleri buluşturacağız. Bu bağlamda Bayrampaşa'da teknoloji fabrikası planlıyoruz. Tarımsal teknoloji merkezini de İstanbul'a kuracağız. Tarım deyince ekip biçmek değil, tarımın da teknolojisi var.Belediye başkanı olursam meclisimizin öncelikli gündemi plan tadilatı ve revizyonu olmayacak. Sipariş üzerine plan tadilatı olmayacak. Haksız uygulamalar olmayacak. Biz iş yaparken damdan düşenlerle beraber çalışacağız.İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Yıldırım'ın adaylığının İstanbul iş dünyası için bir şans olduğunu belirterek, "Çünkü İstanbul'un sorunlarına zaten vakıftır" dedi.