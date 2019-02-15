“HDP’linin PKK tehdidi ibretlik”

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal medyadaki terör örgütü PKK'yı öven ve tehdit içerikli paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, şunları kaydetti: "Demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum. Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir. Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir."