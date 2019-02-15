İYİ Parti’den MHP’ye geçen geçene

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da İYİ Parti kurucularından 15 yönetici, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MYK Üyesi Uğur Öztürk,MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma'nın ev sahipliği yaptığı törende, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkan Yardımcıları İbrahim Pehlivan, Mustafa Özenli, Hüseyin Gürbüz, Hidayet Özkan, yöneticiler Ramazan Ünal, Bilal Eker, Mediha Koçer, Ayşe Eker, Önder Solak, Mustafa Türedi, İsa Cingöz, İsmail Songun ile delegeler Necla Güneş, Ali Gürbüz ve Mehmet Çakır'a üç hilal rozeti takıldı. Katılımcılar adına konuşan Mustafa Özenli, İYİ Parti'in ülkenin geleceğine yönelik zarar veren politikalar içine girdiğini belirterek, "Bugün bu kararımızla yüce Türk Milleti'ne karşı olan sorumluluk ile hareket etmenin vicdani rahatlığını yaşıyoruz" dedi.