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'de operasyonu

'de satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

AA DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:20
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

YAKALANDILAR

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27), Ö.S. (18) ve A.B. (30) uyuşturucu paketlerken, gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 17 fişek halinde toplam 34 gram metamfetamin ve bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu paket ayrım aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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