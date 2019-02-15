‘Kentsel dönüşümün şartı vatandaşın rızası’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy "Söz sizde" toplantıları kapsamında Telsiz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Arısoy, kentsel dönüşümü Zeytinburnu için bir imkan, bir fırsat olarak kullanmaya hazır olduğunu belirterek "Bunun şartı, vatandaşın talebi, rızası ve mutabakatıdır. Bunun dışında bizim Zeytinburnu'nda herhangi bir yeri masa başında kentsel dönüşüm alanı ilan etmek gibi bir düşüncemiz yok ve olmayacak" diye konuştu. Arısoy Telsiz ve Beştelsiz mahallelerindeki problemi çözeceklerini de sözlerine ekledi.