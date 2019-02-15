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'deki / operasyonu! 9 kişi adliyede

Terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında İl Başkan Yardımcısının da bulunduğu 9 kişi, adliyeye getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:38
Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonu! 9 kişi adliyede

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.O, V.K, E.K, Ç.K, K.B, Z.T, Ö.U, Ö.E. ve HDP İl Başkan Yardımcısı L.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli'de yapılan eylemlere katıldıkları, bu faaliyetleri organize ederek/yönlendirerek ve bu yönde sosyal medyayı kullanarak PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelenin amacını çarpıttıkları, terör örgütünün talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda örgüte müzahir kitleyi sokaklara çekmeyi hedefledikleri iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında firari şüpheli A.Z'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik 13 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, HDP İl Başkan Yardımcısı L.A'nın aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, örgütsel doküman, yasak yayın ve dijital malzemelere el konulmuştu.

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Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonu! 9 kişi adliyede
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