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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

5 ilde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:52

13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;" Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde havanın aralıklı yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlere aralıklı kar yağışı,Tunceli ve Bingöl'de aralıklı kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışlarla birlikte sıcaklıklarında 2 ile 4 derece düşüş beklenmektedir.Rüzgarların doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif,yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir"denildi.

Don ve buzlanma da beklendiğini belirten meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde oluşabilecek çiğ ihtimaline karşı tedbirli olunması istedi.

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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
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