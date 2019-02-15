Özhaseki’den Kılıçdaroğlu döneri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 25 bin TL tazminat kazandı. Özhaseki aldığı tazminatla dün başkentlilere döner ziyafeti çekti. Yaklaşık 2 bin kişiye ekmek arası Ankara döneri ikram edilen Kızılay Meydanı'ndaki döner etkinliğinde konuşan Özhaseki, "Hak, adalet önünde sonunda yerini buluyor. Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalmıyor. Adalet yerini buluyor ama kötülerin kötülüklerini ispatladığımız bir bir ortaya çıkmış oldu" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı bir konuşmaya değinen Özhaseki, "Kemal Bey bir meclis konuşması yaptı. Aradan 8-9 sene geçti. Lafı Türkiye'de yapılan kötülüklere, yolsuzluklara getirip, 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini suçladı. 25 yıllık kamu görevlisiyim. En ufak bir hatamız olmadığı gibi bir ceza da almadık. Yapılan iftira neticesinde Türk hukuk tarihinde iki kez savcılar bir araya geldiler. Bu nedir diye incelediler. Oy birliğiyle ikisinde de Kılıçdaroğlu'nun söylediği her şey yalan, her şey iftira diye karar verdiler. Yaklaşan seçimler boyunca aynı yalanları devam ettirdiler. 'Ben ömrümde bu kadar yalancı bir adam görmedim' dedim. Bunun üzerine Kemal Bey beni savcılığa şikayet etti bana hakaret ediyor diye. Ben de savunmamda sözümün arkasında olduğumu söyledim ve yalanları sıraladım. Savcılığa da savunma olarak bunu verdim. Savcı bey inceledi. Benim doğru söylediğime karar verdi ve sonra soruşturmaya gerek kalmadığını, benim haklı olduğumu söyledi. Yani savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk" diye konuştu.

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile döner dağıttı!