Terör örgütü YPG temizlenmeli

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran lideri Ruhani ile ikili ve heyetlar arası görüşmeler yaptı. Erdoğan ve Ruhani ikili görüşmenin ardından bir açıklama yapmadı. Erdoğan, Putin ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına ve gerek PYD-YPG, gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir hareket tarzını benimsemeliyiz. PYD-YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden ve bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. İdlib'teki radikal gruplarla ilgili sorunun çözülmesi, özellikle Rusya Federasyonu Üssü Hmeymim'e yönelik saldırı olmaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz" dedi.Rusya lideri Putin ise "Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz. Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim" diye konuştu.