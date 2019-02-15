Yeni askerlik sistemi için son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıkladı (Bedelli askerlik geldi mi?)

Tüm Türkiye'nin takip ettiği yeni askerlik sisteminden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan yeni askerlik sistemi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Dün akşam ATV - A Haber ortak yayınına katılan Başkan Erdoğan; yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmaların son durumunu açıkladı. Yeni askerlik için 6-9-12 modelleri belirlendi. Binlerce vatandaş, tek tip askerlik modelini ve bedelli askerlik çıkacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni askerlik sistemi modeliyle ilgili sözleri!

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NETLEŞİYOR! SON DAKİKA HABERİ...