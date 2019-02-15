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için ! ayrıntıları açıkladı ( geldi mi?)

Tüm Türkiye'nin takip ettiği yeni askerlik sisteminden haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan hakkında , açıklamalarda bulundu. Dün akşam ATV - A Haber ortak yayınına katılan Başkan Erdoğan; yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmaların son durumunu açıkladı. Yeni askerlik için 6-9-12 modelleri belirlendi. Binlerce vatandaş, modelini ve çıkacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni askerlik sistemi modeliyle ilgili sözleri!

Giriş Tarihi: 16.2.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 07:45
Yeni askerlik sistemi için son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıkladı (Bedelli askerlik geldi mi?)

Tüm Türkiye'nin takip ettiği yeni askerlik sisteminden haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan hakkında , açıklamalarda bulundu. Dün akşam ATV - A Haber ortak yayınına katılan Başkan Erdoğan; yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmaların son durumunu açıkladı. Yeni askerlik için 6-9-12 modelleri belirlendi. Binlerce vatandaş, modelini ve çıkacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Başkan Erdoğan'ın yeni askerlik sistemi modeliyle ilgili sözleri!

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NETLEŞİYOR! SON DAKİKA HABERİ...

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Yeni askerlik sistemi için son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıkladı (Bedelli askerlik geldi mi?)
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