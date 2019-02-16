Başkan Erdoğan: 30 yıllık beklenti sona eriyor

Konuşmadan satır başları

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 44 ile bu kardeşinize sahip çıktınız. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yeni bir imtihan var. Tarihi bir seçimin arefesindeyiz. 31 Mart 2019 tarihinde 41 gün sonra inşallah sandıklara gidiyoruz.





Bu seçimler Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir.



'BİRBİRLERİNİ YİYORLAR'



Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza siz Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte bismillah diyoruz. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem büyükşehirde destan yazacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep birlikte kurtaracağız.

PARALARI KANDİL'E GÖNDERDİLER

Biz CHP gibiistismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. İşte Güneydoğu. Onlara devlet olarak gönderdiğimiz para ne oldu? Onlar bu paraları Kandil'e gönderdi. Oralara kayum atadık, oralar şimdi batı belediyeleri gibi oldu. Aynı şeyi Şırnak'ta, Siirt'te, Hakkari'de görürsünüz. Aynı şeyi Van'da, Mardin'de görürsünüz. Mesele terör anlayışıyla buluşursa maalesef her taraf çukur olur. Bunlar oraları çukur haline getirdiler. Biz de bunlara karşı aldığımız tedbirlerle bu işi bozduk.



İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var.

BİNALİ YILDIRIRIM KARDEŞİM İSTANBUL'A HİZMET EDECEK

önce Marmaray sonra Avrasya'yla iki kıtayı biz kavuşturduk biz. Şimdi İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atadığımız Binali Yıldırım kardeşimin çok büyük emeği var. İstanbul'a da o yakışır dedik, Meclis başkanlığından aldık. Şimdi İstanbullulara hizmet verecek. İstanbulluların da Binali kardeşime sahip çıkacağına inanıyorum.



'BU MÜJDEMİ İYİ DİNLEYİN'



Burada bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin. Yenisahara-Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi, 5 binlik ve binlikti, bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu millete aşığımız, aşık. 57 bin kardeşimizin yaşadığı Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahallelerindeki mülkiyet sorununu da çözüme kavuşturuyoruz.