CHP’li belediyede önce halay, sonra eylem

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CHP'li Buca Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesiyle ödemeyi taahhüt ettiği maaş farklarını ödemeyeceği belirtilince işçiler eylem yaptı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile ocak ayında toplu iş sözleşmesi imzalayan CHP'li Buca Belediyesi, sözleşme ile birlikte bin 150 çalışanın 2 aylık maaş farklarını da ödemeyi taahhüt etti. Davul zurna eşliğinde imzalanan toplu sözleşme sonrası işçiler, maaş farklarının ödenmesini beklerken Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, geri adım atarak farkları ödemeyeceklerini açıkladı. Daha önce davul zurna eşliğinde halay çeken işçiler, bu sefer eylem yaparak maaş farklarının ödenmesini istedi. Belediyenin, temizlik, fen işleri, park bahçeler, sosyal merkez ve belediye binası gibi birçok biriminde çalışan işçiler iş bırakarak Gediz'deki şantiyede toplandı. Hafta başında da mesai ücretleri ödenmediği için temizlik işçileri eylem yapmış ve pazar yerlerindeki çöpler toplanmamıştı.