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Fahri konsolos ve eski CEO intihar etti!

Eski Hisarlar Grup Üst Yöneticisi (CEO) , iş yeri girişindeki güvenlik görevlisinin tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Zafer Türker ayrıca Litvanya'nın 'deki fahri konsolosluğunu da yürütmüştü.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 13:07
Fahri konsolos ve eski CEO Zafer Türker intihar etti!

Son dakika bilgisine göre, Çukurhisar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hisarlar Grup'a ait tarım makineleri fabrikasına gelen 45 yaşındaki Türker, iş yeri girişindeki güvenlik görevlisinin tabancasıyla başına ateş etti.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri, Zafer Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Türker'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin, Zafer Türker'in yaşamına son verdiği tabancanın zimmetli olduğu güvenlik görevlisinin ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Bu arada, Hisarlar Grup hisselerinin büyük bir kısmı yaklaşık 2 yıl önce Hindistan'dan bir şirkete devredilmişti.

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Fahri konsolos ve eski CEO Zafer Türker intihar etti!
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