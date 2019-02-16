Feto’yu bize gönder dostluğu görelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam aHaber, atv, aPara, aNews, a2 ve aHaber Radyo ortak canlı yayınında Cem Öğretir ve Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

(Soçi Zirvesi) Çok verimli, faydalı oldu. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı. En azından Fırat'ın batısında başta şu anda İdlib olmak üzere, tabii bunun dışında Münbiç olmak üzere bunları masaya yatırdık. Fakat aslolan nedir? Münbiç'teki terör örgütlerinin YPG, PYD, bulundukları yeri terk etmesi. Nereden? Münbiç'ten çıkmaları ve bize daha önce verilen sözler gereği Fırat'ın doğusuna kaydırılması gerekiyor.

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye silah desteğine ilişkin açıklama

Münbiç aslında bu terör örgütlerinin yeri değil. Burası yüzde 85-90 itibarıyla Araplara aittir. Ama bu söz Obama döneminden bize verildiği halde yerine getirilmedi. Tabii Sayın Trump döneminde de bu söz verildi, yine yerine getirilmedi. Şu anda hâlâ bu terör örgütleri burada duruyor. Peki, şu anda bunların buradan çıkması diye bir şey söz konusu mu? Hâlâ bize söylenen çıkacaklar, terk edecekler.

(Trump'ın beklenen açıklaması) Yarınki (bugün) açıklamada şunu bir defa kesinlikle söyleyecektir diye düşünüyorum, hani kırıntıları kaldı diyorum ya, diyecektir ki 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık.' Yani bir zafer ilanı olabilir. Bu ilanı yaparken de burada tabii DEAŞ'ın coğrafi hakimiyetini sonlandırmak gibi bir dert yok. DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve DEAŞ'a kaynaklık eden özellikle ortamı sonlandırmak olabilir. Başka bir şey de olmaz diye düşünüyorum.

Başkan Erdoğan: Ey benim Kürt kardeşim gene bu oyuna gelecek misin?

Sayın Trump'ın özel sektörden gelme olayı çok çok önemli. Zaman geliyor o şirket mantığıyla yönetiyor. Ben o mantığı savunan birisiyim aslında. Ben özel sektör alanını aynı zamanda bilen birisiyim. 40 yıllık siyasette aktif bir ömrüm var. Bir diğer taraftan özel sektörün içerisinde bulundum. Trump yönetimi Suriye'den çekilme noktasında kendi içinden uzak bir görünüm sergiliyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını takip edeceğimizi hep söylüyoruz. Kendi planlarımızı hayata geçirme noktasında kararlıyız.

Başkan Erdoğan'dan zillet ittifakına ilişkin açıklama

(FETÖ elebaşının iadesi) ABD hâlâ samimi davranmıyor. Biz onlara karşı her türlü samimiyetimizi şu ana kadar gösterdik. Terör örgütlerinden gelenler vardı. Bizden istediklerini verdik, El Kaide'den mesela. En son aramızda sıkıntı noktası olan papaz Bronson konusunda da yine yargımız olayı iyi niyetle ele almak suretiyle, yargımızın verdiği adli kontrolle değil de bir tahliye kararı çıktı ve gönderildi. FETÖ ABD'de yargılanan birisi değil şu anda. FETÖ'yü ülkemizde onunla ilgili bu kadar verilmiş kararlar var, 85 dosyayı gönderdik. Sadece deport edecek. Gönder, dostluğumuzu görelim. Bakıyorsunuz daha sonra 'Filancayı da gönderin.' Kusura bakmasınlar, bu aramızdaki gerginliği arttırıyor.

Başkan Erdoğan'dan muhalefetin IMF iddialarına ilişkin açıklama

FETÖ metastaz yapmış. Müttefiklerimiz gerekli adımları atmıyor, atmasın. Jandarma, polis, asker, devlet dairelerinde nerede ne varsa üzerine, üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Şimdi görüyorsunuz değişik yerlerde palazlanıyorlar. İade sürecinin takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, diğer paketler de gelecek.

İşte CHP belediyeciliği

(Kartal'da yıkılan bina) Siz (CHP) Kartal'ın belediye başkanısınız. Bu olay oluyor, siz 5 gün sonra geliyorsunuz. Bay Kemal, 21 kişinin şehit olduğu vakada sen neredesin? Yuhalanırdın diye mi korktun? 9 şehidin cenazesini kaldırdı. Akif Hamzaçebi oradaydı, bay Kemal gene yoktu.

Başkan Erdoğan'dan tanzim satış uygulamasına ilişkin açıklama:Tüm yurda yayılacak...

(Tanzim satış ucuzluğu) İki kuyruk vardır. Bir yokluk, bir varlık kuyruğu. Yokluk kuyruğunu CHP iktidarında yaşadık. Şimdi ise attığımız adımla, varlık kuyruğu var. Ucuzluk var. Bütün ülkemize yayılacak. Seçim sonrası ne olacak? Her şey oturdu, biz çekiliriz. Oturmadı, ürün ve şehirlerimizi yaygınlaştırarak devam ettiririz.

Başkan Erdoğan: "Yeni askerlik düzenlemesinde belli bir noktaya gelindi"

(Askerlik düzenlemesi) Nihai noktayı henüz koymuş değiliz. Şu anda 6,9, 12 şeklinde belirlenmiş durumda. Bunların içerisinde ererbaş durumu, yedek subaylık, yedek astsubaylık durumu söz konusu. İhtiyaca göre bazım adımlar atılacak. Bedelli ve dövizli askerliğin karşılığı aynı olacak.

Başkan Erdoğan: "Macron'a siyasette daha yenisin. Tarihini öğren dedim"

MACRON KENDİ TARİHİNE BAKSIN

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımı bahanesiyle suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert cevap verdi. Fransa'nın soykırım ve işgallerini bir şema üzerinde ayrıntılarıyla anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Macron'a söyledim: Sen daha siyasette yenisin, önce bunun tarihini bir öğren.'Bizim tarihimizde yok' diyor. Bak şimdi ben sana tarih dersi veriyorum. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım. Macron, sen önce bi rdefa bu işi hallet. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Ermeni soykırımı diye sözde bu ifadeyi dikkatli kullan. Ermeniler hiçbir zaman soykırıma tabi tutulmadığı gibi, şu anda ülkemizde bizim 100 bin civarında vatandaş olmayan Ermeni var. Bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü, Macron çıktı Ermenileri öptü. Hayırlı olsun."

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin açıklama

AB'DE ASIL NEDEN MÜSLÜMANLIĞIMIZ

AB, buna iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum. Bir defa dürüst değiller. Yalanı acayip kullanıyorlar. AB'ye ilk başladığımızda 15 fasıl vardı. Ben başbakan olarak liderler zirvesine katılabiliyordum. Ne zaman Sarkozy Fransa'ya, Merkel Almanya'ya geldi, fasılları 35'e çıkardılar. Liderler zirvesini de ortadan kaldırdılar. AB üyelerinin sayıları tırmanmaya başladı. Onlar artarken, Türkiye'yi dışarda tuttular. Türkiye'yi almamalarının tek sebebi var. Biz Müslümanız. Bizi Müslüman olduğumuz için almıyorlar. Bunu orada görev yapmış dışişleri bakanlarından öğrendim. Açık net ortada. Ya böyle başka bir şey yok.

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TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

(Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu vesileyle Turkuvaz Grubu'na özellikle teşekkür etmeliyim. Kadronuz arasındaki bazı arkadaşların belgesel niteliğindeki eser ki hele hele o kronolojik yapı dünyada da ilgilenen mahfilleri, bunlar ilgilendikçe Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak. BM'nin son adımlarıyla onların koyduğu adımlar çok önemli. CIA tüm ağırlığını koymuş değil. ABD'den çok şey bekliyoruz. AB tüm ağırlığını buraya koymalı.

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ABD bir taraftan diyecek ki ben dünyada demokrasi adına varım, nasıl demokrasi bu. Öbür tarafta Suudiler rahatsız olduklarını söylüyorlar. Bir Müslüman bir Müslümana, bırak Müslüman olmayana öyle bir şey yapabilir mi ya. Bu mızrak çuvala sığmaz. Tamam yargıla o zaman cezasını da açıkla. Bizim cevaplanmasını istediğimiz sorular açık net. Kim bu yerli işbirlikçiler.

Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlılığımız var. Bu cinayet nerede kimler taraftan işlendi biz yargıyı yapacak olan mahfillere teslim edeceğiz. Biz onlara bir kısmını dinlettik.