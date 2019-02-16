“İstanbul’un geleceğini konuşalım”

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TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada ebru teknesinin başına geçerek lale figürü yapan Yıldırım "Bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün" dedi.Beyoğlu'nda, 2014 yılında yanan tarihi Kasımpaşa Sıbyan Mektebi, restore edilerek Kasımpaşa Klasik Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. Sanat Merkezi, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açıldı. Açılışın ardından merkezi gezen Yıldırım, kursiyerlerle sohbet etti ve ardından ebru teknesinin başına geçerek lale figürlü ebru yaptı.Programına İstanbul Karadenizliler Derneğince Kağıthane Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Karadeniz Buluşması"na katılarak devam eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım, projeleri ve İstanbul akıbetini konuşalım. İstanbul'un geleceğini düşünelim, İstanbul'un geleceği evlatlarımızın ve Türkiye'nin geleceğidir."