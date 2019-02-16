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'de yakalanan 2 şüphelisi 'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 'de olduğu belirlenen 2 şüphelinin 'ye getirildiğini açıkladı. Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanı'ndan alınıp Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 23:48
KKTC'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden Türk adli makamları tarafından aranan Y.Ç. ve A.A. isimli şahısların, KKTC'de oldukları tespit edildi.

Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Türkiye'ye sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanı'ndan alınıp Türkiye'ye getirilerek ilgili birimlere teslim edildi.

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KKTC'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi Türkiye'ye getirildi
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