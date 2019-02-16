Komandolardan karda tatbikat

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış- 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor.Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor. Ayrıca muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak da hedefleniyor.Tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel katılıyor. Yoğun kış şartlarında yürütülen tatbikat 22 Şubat'a kadar devam edecek.Kars'ta yoğun kış şartlarında yürütülen ve 22 Şubat'a kadar devam edecek olan tatbikatta nefes kesen görüntüler yaşandı. Tatbikatın görselleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.