‘Milliyetçiyim’ diyorlar terörle kol kola yürüyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bursa'da sevgi seliyle karşılandı. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Erdoğan, Gökdere Meydanı'nı hınca hınç dolduran onbinlere hitap etti. Erdoğan, şu mesajları verdi:CHP'nin yanında kim var? Kandil'in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim. Acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan, Kandil'in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYI Parti bir taraftan milliyetçiyim diyor. Milliyetçiyim derken, bir taraftan bu hanımefendi, CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor? Öbür taraftan Saadet Partisi'nin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz?Ben bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak, gelin bu CHP'ye de, diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın.(CHP) İyi ki yalan söylüyorlar, biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi. Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar.Nevşehir'de Peri Bacaları'nın orada otel yapılıyor. Şu hale bak? Sen ne denli böyle kalkıp da Peri Bacaları'nın oraya beton yığınlarını sokarsın ya? Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanı'nı aradım, anında müdahalesi yapıldı. Vali beyle görüştüm. Ertesi gün yıkım başladı.Terör örgütünü mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlardan, bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bedelini ödeyecekler.