3 milyar metreküp doğalgaz bulduk

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Edirne'de Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde de halka seslendi. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:Edirne'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Bu ülke tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanı. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, yaşayabilir, iş yapabilir, düşüncelerini ifade edebilir. Diğerlerinin hakkına, hukukuna, devlet bütünlüğüne, milletin birlik beraberliğine saygılı olma dışında hiçbir sınırlama, hiçbir tahdit yoktur. Varsa aksi yönde bir muameleye maruz kalan Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanındayım. Türkiye'yi artık bu yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti geldi.Edirne'deki iş insanlarımıza 1.7 katrilyon yatırım teşviki verdik. 5 bin kişilik yeni istihdam oluşturduk. Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017'de yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti, şimdi yüzde 60. 2018'de devreye aldığımız 4 bin 25 megavatlık kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı.Geçtiğimiz hafta Trakya'da, mevcut doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Buradan üreteceğimiz doğalgazın cari açığımıza olumlu katkısı 5 milyar lira olacak. Biz çalışıyoruz, yatmıyoruz. Bay Kemal bundan da haberin var mı? De ki "Bu hükümete teşekkür ediyorum bak, bu kadar doğalgaz buldular" de ya... Bir şeyler olmaz sana söyle ama söyleyemez, o sadece yalan üretir.(Yunanistan Başbakanı Çipras ile 10 gün önce yaptığı görüşmeye ilişkin) Dedim ki; "Bizden bir şeyler istiyorsunuz, Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki "Gelin bizim Fethiye Camisi'ni açalım." "Camiyi açıyoruz" dediler. Ama dedim, "Minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?" Diyor; "Muhalefet beni eleştiriyor." Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. İstediğin yerde Rum ismini kullan. Biz, düşünce, inanç, eğitim- öğretim özgürlüğüyle yolumuza devam edeceğiz.