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Başkan Erdoğan 'da konuşuyor

Başkan 'da halka hitap ediyor. İşte Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitinginde yaptığı açıklamalardan canlı yayın ve öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 17.2.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 14:54
Başkan Erdoğan Afyonkarahisar'da konuşuyor

4'LÜ ÇETE BİRLEŞTİ

En büyük özelliği yalan ve iftira olan Bay Kemal açtığım bütün davaları kaybediyor. İnşaAllah aldığımız tazminatları Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz. Bay Kemal HDP ile beraber yürüyor mu? Yanında adı İYİ olan bir parti var. Bir de yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar 4'lü çete. Kime karşı birleşiyorlar? Cumhur ittifakına karşı. Bizim özelliğimiz ne? Milliyetperver, vatansever...

BAŞARIMIZIN SIRRINI MERAK EDENLER BU MEYDANA BAKSIN

Bay Kemal İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti, Saadet sen nasıl kol kola yürüyorsun? Bunlar kongrelerinde bayraklarımızı dahi astırmıyorlar ya. İşte biizm farkımız bu. Bu metin Sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Bizim başarılarımızın sırrına vakıf olmak isteyen işte bu meydana baksın. Maşallah bu ne coşku bu ne muhabbet.

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Başkan Erdoğan Afyonkarahisar'da konuşuyor
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