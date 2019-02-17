Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik açıklaması!

Tüm Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan Bedelli askerlik veya diğer adıyla yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan bugün Balıkesir'de yaptığı konuşmada kalıcı Bedelli askerliğin geleceğini duyurdu. Uzun süredir vatandaşlar tarafından araştırılan ve beklenen konuyla ilgili açıklamaların ardından çok sayıda kişi araştırmalara başladı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte merak içinde araştırılan o soruların yanıtları…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?