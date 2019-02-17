Küçük Büşra: Onu çok seviyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çay içmeye davet eten 9 yaşındaki Büşra Yüksel, "Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam katıldığı aHaber, ATV ortak yayınında, programın bir bölümünde vatandaş görüşlerine yer verilmişti. Orada Başkan Erdoğan'ı Mersin'deki evlerinde çay içmeye devam eden 9 yaşındaki Büşra Yüksel, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Programın ardından tekrar konuşan Yüksel, "Erdoğan'ın beni izlemesi benim için çok büyük bir gurur. Bir ara duygulandım, babama sarıldım, ağladım. Cumhurbaşkanımız çok iyi bir lider. Ben onu çok seviyorum. Tüm ülke de onu çok seviyor. Cumhurbaşkanımızın çok yoğun olduğunu biliyorum ama beni unutmayacağını da biliyorum" diye konuştu.