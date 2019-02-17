Mehmetçiği katledenlerle iş tutanlara cevabımızı sandıkta vereceğiz

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'ye şehit yakınlarının tepkisi büyüyor. 31 Mart'taki yerel seçimler için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'sine şehit yakınlarından öfke büyük. PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da ilk şahadet şerbetini içen ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen Selçuk Paker, Hakkari Dağlıca'da 15 askerle birlikte şehit düşen Okan Taşan ve Afrin'de şehit olan ve vasiyeti ile Türkiye'yi ağlatan Burak Tatar'ın yakınları, "Türkiye, her yaşta bayrak uğruna vatan nöbeti tutanlara kurşun sıkıp, toprağa düşen Mehmet'lerini katledenlerle iş tutanlara cevabını verecektir" diyor.
2016'da bölücü terör örgütüne karşı Diyarbakır Sur'da yürütülen operasyonda şehit düşen Özel Kuvvetler mensubu Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir (46):
Bu ittifak biz şehit ailelerini çok yaralıyor çünkü HDP açık açık PKK. Evlatlarımızı bu vatan için verdik, vatan düşmanları devletimizin koltuklarına yerleşip, milletimize ihanet etsin diye değil. O alçaklar fidanlarımızı soldurdu. Atatürk'ün partisi kalkıp, teröristlerle el sıkışıyor. Dünyanın neresinde böylesi akla ziyan bir işbirliği var. Evlatlarını katledenlerle birlikte kapılarını çaldığınız millet size oy verir mi? Asla başarılı olamayacaklar. Sırtını millete, vatana dayayanlar, sırtını YPG-PKK'ya dayayanları da. ittifaklarını da alt edecektir. Selçuk benim ruhumdu, onun ruhu da vatanıydı. 11 aylık evliydi ve şehit olduğunda eşi 2 aylık hamileydi. Şehitlik onun en büyük duasıydı. CHP'yi yerle bir ettiler, Atatürk'ün partisiyle alçakların nasıl bir araya getirir, iş tutarsın. 'Atamız' dedikleri Atatürk'e saygıları yok ki bizim şehit evlatlarımıza olsun. Oğlum şehit olmadan önce vasiyet etmiş, Çukurca'dan arayıp "Erdoğan'a destek verin" demişti. Cumhurbaşkanı bana şehidimin emaneti. Bu vatan sevdalısı yiğitlere karşı bu ihanet ittifakını ne bu dünyada ne de öteki dünyada kimseye açıklayamazlar. Şimdi şehit verdiğim bu vatanın geleceği için bu ihaneti görmek, gereğini yapmak gerek.
GİZLİ DOSTLUKLARI KİRLİ İTTİFAKA DÖNÜŞTÜ
Hakkari Dağlıca'da PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcıların Zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği saldırıda 15 askerle birlikte şehit düşen Okan Taşan'ın eşi Aylin Taşan:
Yıllarca gizlice sürdürülen
bu dostluklar, şimdi
bu kirli ittifak ile ilan edilmiş
oldu. İsteyen isteyenle seçim
için işbirliği kurabilir ama
devlete savaş açıp, bu ülkenin
çocuklarını hunharca katleden
terör örgütüyle yapılan,
ittifak değil ihanet olur.
Benim 8 yaşındaki oğlum
babasını hiç tanıyamadı.
Yarın seçilirlerse oğlumun
yüzüne nasıl bakacaklar, onu
gördüklerinde 'babanın katilleriyle
iş tutup, seçimi öyle
aldık mı' diyecekler. Yetim
bir evlat büyütüyorum ben.
Eşim bu vatanın diğer evlatları
yetim kalmasın, bayrak
gökte dalgalansın diye
şehit oldu. Oğlum babasıyla
hiç tanışamadı. Eşimi bunlar
hainlerle bir olup, vatana ihanet
etsinler diye vermedim.
Bakın bir örnek sadece; oğlumun
sünneti için CHP'li belediyeye
gittim, masa ve sandalye
rica ettim, şehit yakını
olduğumuzu da ekledim.
'Sadece cenazelere veriyoruz'
deyip vermediler.
VATANINA SAHİP ÇIK TÜRKİYE
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar (49):
23 yaşındaki oğlumu teröre kurban verdim. PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile ortaklık kurmaya çalışan CHP, İyi ve Saadet Partilerine sesleniyorum; benim oğlum daha güzel günler görecek, hayaller kurup, nice canlar kurtaracaktı. 7 düveli karşısına alıp, Anadolu'nun temiz insanıyla her türlü düşmana 'dur' demiş Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu ittifak asla başarılı olamayacak. Türkiye vatanına sahip çık, katillerle iş tutanları gör ve o sandıkta seçimini ona göre yap.