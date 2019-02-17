Kapadokya bölgesinde 15 kaçak yapı için daha yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında İP ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke'nin Uçhisar'da yaptırdığı kaçak otel de var.

Millet ittifakının adayının oteli kaçak! Yıkımı engellemek için yolu kapattı

Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının daha dün yıkımına başlandı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında İP ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke'nin Uçhisar'da yaptırdığı kaçak otel olduğu da öğrenildi. CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İP Belediye Başkan adayı Mehmet Türke'ye destek vermek için bir gün önce adaylıktan çekilmişti.

İP adayı Mehmet Türke'nin sahibi olduğu kaçak otel. Mehmet Türke, yıkım için otel yolunu otomobiliyle kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu. Jandarma tutanak tuttu.

Otelin yıkımı tamamlandı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları dün tamamlandı. Yıkım çalışmaları, inşaatın yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durdurulmuştu.