Onları gördüğümüz an televizyonu kapatıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Askerine, polisinekurşun sıkanlarla nasıl biraraya gelirsiniz? Hiç mi vicdanyok sizde? Onlar beni dul, ikiçocuğumu da babasız bıraktılar.Babaları bu vatan için canınınverdi. Ama CHP kalkışmışbenim iki yavrumun babasınışehit eden insanlarla bir arayageliyor. Yazıklar olsun.İsimlerinibile zikretmek istemediğimo partilerin liderlerinine zaman televizyonda görsemhemen kapatıyorum.Resmen düşmanla işbirliğiyapıyorlar. Memleketini,vatanını seven böyle birhainlik yapar mı? Adamlarterörden besleniyorlar.CHP'nin HDP ile yaptığıittifaktan dolayıyüreğimiz yanıyor.Onları bir arada gördüğümzaman sinirleniyorumve çıldırıyorum.Sen nasıl askerine,polisine, milletine kurşunsıkanlarla birlikteolursun? Ama bumillet sandıkta bununhesabını sorar.