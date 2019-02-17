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Onları gördüğümüz an televizyonu kapatıyoruz

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
Onları gördüğümüz an televizyonu kapatıyoruz
'BENİ DUL, ÇOCUKLARIMI BABASIZ BIRAKTILAR'
2004'te Hakkari'nin Kavaklı Köyü Feraşin Yaylası kırsalında, PKK'yla çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Eroğlu'nun eşi Sultan Eroğlu: Askerine, polisine kurşun sıkanlarla nasıl bir araya gelirsiniz? Hiç mi vicdan yok sizde? Onlar beni dul, iki çocuğumu da babasız bıraktılar. Babaları bu vatan için canının verdi. Ama CHP kalkışmış benim iki yavrumun babasını şehit eden insanlarla bir araya geliyor. Yazıklar olsun.

'DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR'
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in babası Musa Demiryürek: İsimlerini bile zikretmek istemediğim o partilerin liderlerini ne zaman televizyonda görsem hemen kapatıyorum. Resmen düşmanla işbirliği yapıyorlar. Memleketini, vatanını seven böyle bir hainlik yapar mı? Adamlar terörden besleniyorlar.

'YÜREĞİMİZ YANIYOR' HAKKARİ'DE
1998 yılında şehit düşen Jandarma er İlyas Çulhan'ın ağabeyi Mehmet Çulha: CHP'nin HDP ile yaptığı ittifaktan dolayı yüreğimiz yanıyor. Onları bir arada gördüğüm zaman sinirleniyorum ve çıldırıyorum. Sen nasıl askerine, polisine, milletine kurşun sıkanlarla birlikte olursun? Ama bu millet sandıkta bunun hesabını sorar.

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