Onları gördüğümüz an televizyonu kapatıyoruz

'BENİ DUL, ÇOCUKLARIMI BABASIZ BIRAKTILAR'
2004'te Hakkari'nin Kavaklı Köyü Feraşin Yaylası kırsalında, PKK'yla çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Eroğlu'nun eşi Sultan Eroğlu:
Askerine, polisine
kurşun sıkanlarla nasıl bir
araya gelirsiniz? Hiç mi vicdan
yok sizde? Onlar beni dul, iki
çocuğumu da babasız bıraktılar.
Babaları bu vatan için canının
verdi. Ama CHP kalkışmış
benim iki yavrumun babasını
şehit eden insanlarla bir araya
geliyor. Yazıklar olsun.
'DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR'
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in babası Musa Demiryürek:
İsimlerini
bile zikretmek istemediğim
o partilerin liderlerini
ne zaman televizyonda görsem
hemen kapatıyorum.
Resmen düşmanla işbirliği
yapıyorlar. Memleketini,
vatanını seven böyle bir
hainlik yapar mı? Adamlar
terörden besleniyorlar.
'YÜREĞİMİZ YANIYOR' HAKKARİ'DE
1998 yılında şehit düşen Jandarma er İlyas Çulhan'ın ağabeyi Mehmet Çulha:
CHP'nin HDP ile yaptığı
ittifaktan dolayı
yüreğimiz yanıyor.
Onları bir arada gördüğüm
zaman sinirleniyorum
ve çıldırıyorum.
Sen nasıl askerine,
polisine, milletine kurşun
sıkanlarla birlikte
olursun? Ama bu
millet sandıkta bunun
hesabını sorar.