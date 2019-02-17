Son dakika: Başkan Erdoğan Balıkesir'de halka hitap ediyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Balıkesir mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. Balıkesir sadece Kurtuluş'a değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, şahlanış bayrağını yükseltecektir.

BİZ TERÖRİSTLERİ GABAR'DA, CUDİ'DE, TENDÜREK'TE, KANDİL'DE GÖMÜYORUZ

Kardeşlerim AK Parti bugüne kadar 81 ilimizin her yerinde gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Hükümete geldiğimizde satın alma paritesinde 17. olan Türkiye'yi bugün 13.'lüğe yükselttik, inşallah yıl sonunda bu 12.'liğe ulaşacak. Laf değil iş ürettik, yatırım yaptık. Ama Bay Kemal gibi patlıcan, patates, soğan diyenler çıkacak. Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete.

SAĞLIKTA BALIKESİR'E 66 SAĞLIK TESİSİ KAZANDIRDIK

Balıkesir'e iki üniversite kazandırdık, hizmet mi? İşte buyurun hizmet. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Sağlıkta Balıkesir'e 66 sağlık tesisi kazandırdık. Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 589 km'ye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı. Yolun varsa medenisin. Bay Kemal ne der bilmiyorum. Çünkü onda sabah akşam yalan, sabah akşam iftira. Biz de davaları bir bir kazanıyoruz.

BU YIL İÇİNDE HAVAALANINI AÇIYORUZ

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz. Terminal Binası yakında tamamlanıyor, ve bu yıl içinde havaalanını açıyoruz. Balıkesir'in içme suyu problemini çözdük. Yeni atık arıtma tesisi de kuracağımızın müjdesini veriyorum. Bay Kemal çiftçilerimize 2.8 milyar lira tarımsal destek verdik.

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