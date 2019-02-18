5 asırlık gelenek!

BUGÜN NELER OLDU

İslam orduları 660'lı yılların sonunda İstanbul'u fethetmek için surlara dayandığında aralarında Ebu Eyyub El-Ensari de vardı. Hicret'in ardından Hz. Muhammed'i yedi ay boyunca evinde misafir ettiği ve canı pahasına koruduğu için "Mihmandar-ı Nebevi" olarak da anılan Ebu Eyyub El Ensari, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında da çarpışmış bir kahramandı.İstanbul kuşatması sırasında hastalanan bu kahraman, "Konstantinniye sorunun dibine salih bir kişi gömülecektir" hadsinde geçen o mübarek insan olmak için dua ediyordu. Nitekim Ebu Eyyub El-Ensari'nin bu duası kabul gördü ve şehitlik mertebesine yükseldi. Surların dibine defnedilen naaşının yeri ise bir süre sonra kayboldu.1453'te Osmanlı Ordusu İstanbul'u Kuşattığında Akşemseddin askere moral vermek amacıyla mezarı bulmak istedi. Fatih Sultan Mehmed'in izniyle istihareye yatıp cenazenin bulunduğu yeri rüyasında gördü. Naaşın bulunmasıyla ordu coşarken, İstanbul'un fethinin ardından Fatih de 1458'de inşa ettirdiği ilk selatin camiine Ebu Eyyub El-Ensari'nin adını verdi.Erdoğan, 2010 ve 2018'deki seçimlerde kampanyasına Eyüpsultan'da başlayıp yine burada bitirdi ve padişahların geleneğini sürdürdü. Erdoğan o dönem bunu "Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'a 96 yaşında 6 oğluyla birlikte geldi. Yaşından ötürü oğulları sefere katılmasını istemedi. Fakat o, Kur'an-ı Kerim'den ayeti hatırlattı ve seferberliğe yaşlısıyla, genciyle çıkılması gerektiğini söyledi. Biz de bu sebepten seçim çalışmalarımıza buradan başlıyoruz" diye açıklamıştı.Binali Yıldırım da İstanbul için buradan yola çıkacak. Bakanlık, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarın Eyüpsultan'dan "Bismillah" diyecek olan Yıldırım, 23 Mart'ta ilçe ziyaretlerine de yine burada son verecek. Binali Yıldırım kampanyasını İstanbullular ve şehre nefes aldıracak fikirlerle yürütecek.İstanbul'da yeşil özlemini dindirmek en çarpıcı vaadlerinden biri olan Binali Yıldırım'ın yeşili İstanbulluların hayatına tamamen entegre edecek projesinin adı ise "Yeşil ağ". İstanbul'un 20 deresi yeniden canlandırılıp islah edilecek, çevresine yaya ve bisiklet yolları yapılarak şehirdeki yeşil alan iki katına çıkarılacak.