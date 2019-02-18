Binali Yıldırım Meclis'e veda etti

Binali Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim." dedi.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir. Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi...



Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık.

YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK

Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu.



53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik.

KOMİSYONLARDA TOPLAM 495 SAAT ÇALIŞMA YAPILDI

Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11'i görüşüldü.

SON BAŞBAKAN OLDUM VE YENİ SİSTEMİN İLK BAŞKANI OLDUM

TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Bu mücadelede şehitlerimiz olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.



Parlamenter sistemin son Başbakanı'ydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum.

HEPİNİZ HAKKINIZI HELAL EDİN BENDEN YANA HELAL OLSUN

Bugüne kadar yaptığım işlerden asil milletimize hizmet etmekten başka hiç bir amacım olmadı. Vedalaşmak, helalleşmek sünnettir. Bu sebeple hakkınızı helal ederseniz, üzerimden büyük bir yükü almış olursunuz.



Varsa benim de hakkım sizlere helal olsun diyorum. Allah hepimizden razı olsun. Davete icap etmenizden dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sağolun, varolun, Allah'a emanet olun.

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