Bu ittifak, şehitlere yapılan en büyük saygısızlık

Siirt'te 3 yıl önce nişanlandıktan 8 ay sonra PKK saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in anne-babası Musa Temizyürek ve Ayşe Temizyürek:
HDP ile ittifakın
şehitlere yapılan en büyük
saygısızlık. Hayatının baharında
vatan için can veren şehitler
CHP için hiç bir anlam
ifade etmiyor. Oğlum yeni
nişanlanmıştı. 15 Temmuz
olunca komutanları göreve
çağırdı. Emri alır almaz
bir an bile düşünmeden yola
düştü. Bu askerler vatan için
can verirken Kılıçdaroğlu, 15
Temmuz'u televizyondan izledi.
Kılıçdaroğlu o koltukta
oturup siyaset yapabiliyorsa
bunu şehit ve gazilere borçlu.
Şimdi soruyorum Sayın
Kılıçdaroğlu'na, şehitlere borcunu
HDP ile ittifak yaparak
mı ödüyorsun? Nasıl oluyor
da benim oğlumun ve binlerce
şehidin katili olan örgütün
destekçileriyle ittifak yaparsın?
'Şehit ailelerine ne derim'
diye hiç mi düşünmedin? Bu
bayrak altında yaşayan hiç
bir vatandaş ne HDP'ye ne de
onunla ittifak yapanlara oy
vermemeli. Eğer oğlunuzu
ya da bir yakınınızı şehit
verseydiniz yine HDP ile ittifak
yapar mıydınız? Siz bu
yaptığınız ittifakla ciğerimizi
bir kez daha yaktınız. Bu
millet bunun hesabını sizden
sorar.