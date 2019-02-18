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Bu ittifak, şehitlere yapılan en büyük saygısızlık

’nın şehit ettiği Uzm. Çvş. N.Kürşat Temizyürek ve komando er Lokman Tekin’in aileleri tepkili: Şehit ailelerine ne derim diye hiç düşünmediniz mi?

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Bu ittifak, şehitlere yapılan en büyük saygısızlık
Siirt'te 3 yıl önce nişanlandıktan 8 ay sonra PKK saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in anne-babası Musa Temizyürek ve Ayşe Temizyürek: HDP ile ittifakın şehitlere yapılan en büyük saygısızlık. Hayatının baharında vatan için can veren şehitler CHP için hiç bir anlam ifade etmiyor. Oğlum yeni nişanlanmıştı. 15 Temmuz olunca komutanları göreve çağırdı. Emri alır almaz bir an bile düşünmeden yola düştü. Bu askerler vatan için can verirken Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u televizyondan izledi. Kılıçdaroğlu o koltukta oturup siyaset yapabiliyorsa bunu şehit ve gazilere borçlu. Şimdi soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, şehitlere borcunu HDP ile ittifak yaparak mı ödüyorsun? Nasıl oluyor da benim oğlumun ve binlerce şehidin katili olan örgütün destekçileriyle ittifak yaparsın? 'Şehit ailelerine ne derim' diye hiç mi düşünmedin? Bu bayrak altında yaşayan hiç bir vatandaş ne HDP'ye ne de onunla ittifak yapanlara oy vermemeli. Eğer oğlunuzu ya da bir yakınınızı şehit verseydiniz yine HDP ile ittifak yapar mıydınız? Siz bu yaptığınız ittifakla ciğerimizi bir kez daha yaktınız. Bu millet bunun hesabını sizden sorar.

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Bu ittifak, şehitlere yapılan en büyük saygısızlık
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