Bu ittifak, şehitlere yapılan en büyük saygısızlık

BUGÜN NELER OLDU

HDP ile ittifakınşehitlere yapılan en büyüksaygısızlık. Hayatının baharındavatan için can veren şehitlerCHP için hiç bir anlamifade etmiyor. Oğlum yeninişanlanmıştı. 15 Temmuzolunca komutanları göreveçağırdı. Emri alır almazbir an bile düşünmeden yoladüştü. Bu askerler vatan içincan verirken Kılıçdaroğlu, 15Temmuz'u televizyondan izledi.Kılıçdaroğlu o koltuktaoturup siyaset yapabiliyorsabunu şehit ve gazilere borçlu.Şimdi soruyorum SayınKılıçdaroğlu'na, şehitlere borcunuHDP ile ittifak yaparakmı ödüyorsun? Nasıl oluyorda benim oğlumun ve binlerceşehidin katili olan örgütündestekçileriyle ittifak yaparsın?'Şehit ailelerine ne derim'diye hiç mi düşünmedin? Bubayrak altında yaşayan hiçbir vatandaş ne HDP'ye ne deonunla ittifak yapanlara oyvermemeli. Eğer oğlunuzuya da bir yakınınızı şehitverseydiniz yine HDP ile ittifakyapar mıydınız? Siz buyaptığınız ittifakla ciğerimizibir kez daha yaktınız. Bumillet bunun hesabını sizdensorar.