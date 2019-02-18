‘CHP proje üretemediği için silindi’

BUGÜN NELER OLDU

Aşklarıve yolsuzluk iddialarıyla bir dönem gündemden düşmeyen İSKİ skandalının baş aktörü eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel (82), SABAH'a konuştu. 1993'te neden olduğu İSKİ'deki yolsuzluk skandalının ardından 12.5 yılla yargılanan ve 5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan Göknel, önce SHP ve sonrasında CHP'nin İstanbul'dan silinmesinin nedeni olarak gösterildi. O günleri "Seçim Nasıl Kazanılır" adlı kitabında anlatan Göknel, yaşadıkları için "Kısa zamanda yükselmenin cezasını çektim" diyor. İşte Göknel'in söyledikleri:Benim bir ilkem var. Başıma bir şey gelince hatayı ilk kendimde ararım. Herkese de bunu öneriyorum. İSKİ olayında gereksiz bir gönül macerası yaşadım. Bu bir hataydı. Hatamı kabul ettim zaten.Bazen sokakta ve toplu taşıma araçlarında beni tanıyanlar yanıma gelip, 'Sizin yüzünüzden bir daha İstanbul'da CHP iktidar olmadı' diyerek sitem ediyorlar. Bu ifadeleri kullananlarla tartışmaya girmiyorum. Ancak hep hakemde kabahat bulmaya benziyor bu yaklaşımlar. 25 yıldır doğru düzgün politika üretmemişler, proje sunmamışlar. Tüm sorunu benim üzerime yıkıyorlar. Seçime 6 hafta kaldı ortada CHP'nin doğru düzgün projesi yok.AK Parti'nin en önemli özelliği şu. Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimlere hazırlanıyorlar. Kapı kapı dolaşıyorlar. Keçiören Açık Cezaevi'nde yatarken, bir bayram sabahı ziyaretçiler geldi. O zaman Refah Partisi vardı. Başörtülü kadınlar bize çikolata getirip, sohbet ettiler. Ben bunu hayatımın hiç bir döneminde unutmam, unutmadım. İnsanlara dokunuyorlar.Vatandaşların ceplerine bu 16 yılda para girdi. Kimine az, kimine çok. Tüm bunlar çok önemli. En önemlisi yaşam kalitesi ve standartları yükseldi.SABAH