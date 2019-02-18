Erdoğan ve Bahçeli Cumhuriyet altınıdır

Hakkarı Çukurca'da 2009'da terhisine 2 ay kala, PKK mayınıyla şehit düşen Jandarma Komando Er Lokman Tekin'in (21), babası Muhittin Tekin:
Bu kirli ittifakı
kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Mardinli
ve Kürdüm. Ama bunlar Kürt ise ben değilim.
Atatürk'ün partisi de kalmadı.Yazıklar
olsun. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli yan
yana iki Cumhuriyet altınıdır. Ağabey Ümran Tekin:
HDP, 'Kürtleri
temsil ediyorum' diyor ancak alakası
yok. Ben Kürdüm ve HDP benim temsilcim
değil. Beni temsil eden kişi şu anki
iktidardadır. Milleti cahil zannediyorlar.
Düşmanların hepsi ittifak yapmış.
Hükümetimizden tek isteğim kenar
mahalledekileri PKK'lıların eline
bırakmasınlar. PKK halkı tehdit ediyor.
Vatandaşta canına ve malına zarar
gelmesin diye korkudan oy vermek
zorunda kalıyor.