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Erdoğan ve Bahçeli Cumhuriyet altınıdır

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Erdoğan ve Bahçeli Cumhuriyet altınıdır
Hakkarı Çukurca'da 2009'da terhisine 2 ay kala, PKK mayınıyla şehit düşen Jandarma Komando Er Lokman Tekin'in (21), babası Muhittin Tekin: Bu kirli ittifakı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Mardinli ve Kürdüm. Ama bunlar Kürt ise ben değilim. Atatürk'ün partisi de kalmadı.Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli yan yana iki Cumhuriyet altınıdır. Ağabey Ümran Tekin: HDP, 'Kürtleri temsil ediyorum' diyor ancak alakası yok. Ben Kürdüm ve HDP benim temsilcim değil. Beni temsil eden kişi şu anki iktidardadır. Milleti cahil zannediyorlar. Düşmanların hepsi ittifak yapmış. Hükümetimizden tek isteğim kenar mahalledekileri PKK'lıların eline bırakmasınlar. PKK halkı tehdit ediyor. Vatandaşta canına ve malına zarar gelmesin diye korkudan oy vermek zorunda kalıyor.
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Erdoğan ve Bahçeli Cumhuriyet altınıdır
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