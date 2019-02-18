Erdoğan ve Bahçeli Cumhuriyet altınıdır

BUGÜN NELER OLDU

Bu kirli ittifakıkesinlikle kabul etmiyorum. Ben Mardinlive Kürdüm. Ama bunlar Kürt ise ben değilim.Atatürk'ün partisi de kalmadı.Yazıklarolsun. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli yanyana iki Cumhuriyet altınıdır.HDP, 'Kürtleritemsil ediyorum' diyor ancak alakasıyok. Ben Kürdüm ve HDP benim temsilcimdeğil. Beni temsil eden kişi şu ankiiktidardadır. Milleti cahil zannediyorlar.Düşmanların hepsi ittifak yapmış.Hükümetimizden tek isteğim kenarmahalledekileri PKK'lıların elinebırakmasınlar. PKK halkı tehdit ediyor.Vatandaşta canına ve malına zarargelmesin diye korkudan oy vermekzorunda kalıyor.