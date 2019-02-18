FETÖ, İslam halifelerini bile istismar etti

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FETÖ'nün, TSK içindeki muvazzaf askerleri dört kişilik hücrelere böldüğü, bu hücredeki askerleri de manen etkilemek amacıyla İslam'ın Dört Halifesi olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin isimlerini kod adı olarak verdiği belirlendi. Bu bilgi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ankesör davasında D.E isimli askerin duruşması sırasında bir tanığın ifadesiyle ayyuka çıktı. Davanın duruşmasında bilgi veren S.Ö isimli kişi, kendisinin de D.E ile aynı hücrede bulunduğunu, dört kişi olduklarını ve örgüt imamının kendilerine yaş sıralamasına göre İslam'ın Dört Halifesi'nin isimlerini kod olarak verdiğini ifade etti.