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'de operasyonu: 10 gözaltı

'de polisin düzenlediği / operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:09
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda, örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen aralarında ev kadını, işçi ve çeşitli meslek gruplarından toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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