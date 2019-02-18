“Kızılay’a hizmet ana vazifelerimizden olacak”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Kızılay'a hizmet bizim ana vazifelerimizden biri olacaktır" dedi. İsmet Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik çalışmaları kapsamında STK'lara ziyaretlerde bulundu. Önce Kastamonu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Kızılay'ın Ümraniye Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kızılay Ümraniye Şubesi Olağan Genel Kurulu'na da katılan Yıldırım, burada üyelere yönelik bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Bugüne kadar çok hizmetleri oldu Kızılayımızın. Ama bazı dönemlerde de fetret devri oldu. Bizim iktidarımız döneminde de, yani Cumhurbaşkanımız döneminde de çok özel hizmetlere imza attı. Hem fiziki şartları ile hem insan kadrosu ile hem de hizmetin çeşitliliği ile Kızılayımız hakikaten belirli bir noktaya geldi" diye konuştu. Yeni dönemde Ümraniye'de Kızılay'a destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Kızılay'a hizmet zaten bizim ana vazifelerimizden biri olacaktır" dedi.