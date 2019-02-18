Meclis yeni başkanını seçecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün görevinden istifa etmesi bekleniyor. Yıldırım, daha önce katıldığı bir televizyon programında 18 Şubat'ta istifa edeceğini açıklamıştı. Yıldırım'ın istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından yarın yapılacak TBMM Genel Kurulu'nda bu dilekçe okunacak ve başkanlık seçim süreci de başlayacak. TBMM İçtüzüğü uyarınca, başkanlık seçim takvimi 10 gün. İlk 5 gün adaylık başvuruları ikinci 5 günde ise seçim öngörülüyor. Seçimin adaylık sürecinin bitiminin hemen ertesi günü veya ikinci günü yapılması planlanıyor. Buna göre Meclis Başkanı'nın 24 Şubat Pazar günü seçilmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları hafta sonu olması nedeniyle seçimlerin 25 Şubat pazartesi günü de yapılabileceği belirtiyor. Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.YüksekSeçim Kurulu'na aday listelerin verilmesinde yarın son gün. Partiler belediye başkan adaylığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adayları için hazırladıkları listeyi yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Bu çerçevede AK Parti'de bir yandan MHP ile yürütülen ittifak çalışmalarının kapsamının genişletilmesi çalışmaları sürerken diğer yandan belediye meclis üyelikleri, il genel meclisi üyeliklerinde listelere son şekli veriliyor. AK Parti ve MHP'nin belediye başkanlarının belediye meclislerinde daha güçlü olması için ortak liste ile girme kararı aldığı belirtiliyor.