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merkezli 11 ilde operasyon

’nün ’daki yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 07:40
Muğla merkezli 11 ilde operasyon

Muğla merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibatlandıkları belirlenen 18 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin 5 'i subay, 13'ü astsubay rütbesinde, 14 'ü ise muvazzaf....Şüpheliler hakkında adreslerinde arama ve el koyma talimatı da verilirken operasyon Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir , Kocaeli ve Bingöl illerinde devam ediyor.

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Muğla merkezli 11 ilde operasyon
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