Özel’in tanzim yalanı tutmadı

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CHPGrup Başkanvekili Özgür Özel, halka uygun fiyata sebze-meyve satışı yapan tanzim satış noktalarını hedef aldı. Özel, yalan haberin adresi FOX TV'de "Patates Suriye'den, soğan İran'dan geliyor" iftirasında bulundu. Ancak yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Tanzim satış ürünlerinin yurt içinden karşılandığını belirten Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "Patates, soğan tüm illerimizde yetişiyor" dedi. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, "Tarım Kredi Kooperatifi, köylerimizden belediye tanzimleri için patates alımı yapmaktadır" diye konuştu.