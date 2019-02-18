Pensilvanya’daki şarlatana Kandil’deki terör ağalarına CHP taşeronluk yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün toplu açılış töreni için gittiği Afyonkarahisar'daki Anıtpark meydanını hınca hınç dolduran onbinlere hitap etti. Ardından Balıkesir'e geçen Erdoğan seçim mitinginde kentteki Kuvayi Milliye Meydanı'nı saatler öncesinden dolduran coşkulu kalabalığa seslendi. İşte Başkan Erdoğan'ın iki konuşmasının satırbaşları;







31 Mart'ta ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmalıyız. Bizler sizlerin huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Siyasetimiz kalpleri fethetme siyaseti. Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Türkiye'de adı millet düşmanlığına çıkmış ne kadar kesim varsa hepsi koro halinde zillet ittifakına alkış tutuyor. 31 Mart, ülkemiz için, zillet ittifakı kamburundan kurtulmanın miladı olacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye konusunda kararlılık mesajı

Rotamızı siz çiziyorsunuz. İstikametimizi yine siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz, laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuz zaman da CHP'nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, projelerimizle konuşuyoruz.







Bay Kemal'in en büyük özelliği yalan ve iftira. Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1.5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfı'mıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir, vatansever bir tutum göstermemiştir. Şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. 'HDP ile CHP'ye destek vereceksiniz.' Bay Kemal de bunu yerine getiriyor mu? Onlarla beraber yürüyor. Bir de yanında İYİ olan biri var. Bir de yanlarında particik olan Saadet var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. Onlara karşı bizim millet sever Rabiamız var. Öyle ise bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun, Saadet sen nasıl kol kola giriyorsun? Bunlar, kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır. İşte bizim farkımız bu. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı 'İyi' olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor.







Normalde sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver gülüm pazarlığına girişiyor. Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı terörist katiller için yürüyüş yapmak istedi. Polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi. Bu sırada örgütün şehir kadrosundan bir milletvekili benim hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. Tabi gereğini yapıyoruz yapacağız. Bu saldırı karşısında be CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir eleştiri duyulmadı. Bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır! Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şehitlerimizden ilham alarak yolumuza devam edeceğiz.



BEDELLİ ASKERLİK KALICI OLDU

Başkan Erdoğan Balıkesir'de yeni askerlik sistemini bu sözlerle açıkladı: Milletimizin talebini ve ordumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak askerlik meselesini için talimat verdim. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinden aşağıda eğitim seviyesinde olanlar ise 12 ay askerlik yapıyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ve bedelli askerlik var. Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor, 2 yıllık meslek yüksek okul mezunları ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Bu görevleri yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek, 10 aylık dönemde ise maaş ödenecek. Lise ve altı için 6 ay artı 6 aylık askerlik getiriyoruz. 1 aylık eğitimini tamamlayıp 6 ayı tamamlayanlar terhis olabilecek, devam etmek isteyenlerse 6 ay maaşlı olarak görev yapacak. 12 ayın sonunda arzu eden askerlerimiz sözleşmeli askerlik için müracaat edebilecekler. Dövizli askerlik sürecek. Bedelli ise dövizli askerlik ile arasında fark kalmayacak. Dövizli askerlikte kur neyse bedelli de aynı TL bazında ödeyecek. Periyodu olmayan bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek. Her yıl 145 bin bedelli askerlikten yararlanabilecekler.







'HALKIN İTTİFAKI OLARAK TERÖR DESTEKÇİLERİNE TOKAT ATACAĞIZ'

Başkan Erdoğan'ın dün halka hitap ettiği Afyonkarahisar ve Balıkesir'de meydanlara akın eden vatandaşlar yerel seçimlerle ilgili düşüncelerini paylaştı.



BALIKESİR

Hatice Demirkaya (İşçi-43): Buraya sadece Erdoğan'ı görmeye değil dosta düşmana birlikteliğimizi göstermeye geldik. MHP'liyim ama bu seçimde terör destekçilerine tokadı birlikte atacağız.

Selin Duru Terzi (23): CHP-HDP ittifakına karşı halkın ittifakı bu meydanda. MHP'li kardeşlerimizle kol kola geliyoruz. İttifak görsünler. Seçimde gereken dersi alacaklar. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Semra Nur Deliçay (Kuaför-38): Bu meydana gelenler, millet ittifakı adı altında terör destekçileriyle birlikte yürüyenlere, seçimde cevabı verecek. Cumhurbaşkanımız bize güveniyor. Biz de O'nun güvenin boşa çıkarmayacağız.

Necdet Sarıkaya (Emekli-65): Cumhurbaşkanımız'ı yedirtmeyiz. İstedikleri kadar ittifak yapsınlar. Halk cumhurun yanında.



AFYONKARAHİSAR

Ahmet Uysal (55-Emekli): Cumhurbaşkanımız seçimi kazanmazsa Türkiye çıkmaza girer. Biz güven ve istikrardan yanayız.

Akın Özdemir (Emekli-61): Dolar bitti, domates, patates başladı. Hepsi Erdoğan'a vurma gayreti. İnşallah başarılı olamayacaklar.