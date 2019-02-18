Terör örgütü YPG/PKK yıl başından bu yana 107 kişiyi alıkoydu

- Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde, "DEAŞ üyesi veya muhalif olma gerekçesiyle" aralarında çocuk ve kadınlarının da olduğu 107 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın, yılın başından bu yana "terör örgütü DEAŞ'a ve askeri muhalif gruplara üye olma gerekçesiyle" 107 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.

SNHR'nin raporunda, YPG/PKK'nın yılbaşından bu yana Fırat'ın doğusunda işgal ettiği yerleşimlerde 4'ü çocuk, 7'si kadın toplam 107 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Alıkonulanların Rakka iline bağlı Tel Abyad, Kahtaniyye, Has Dakur, Masada, Suluk ve Mansura, Haseke'nin Dirbasiye ilçesi ve Halep'e Münbiç ilçesinden olduğu kaydedildi.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları zorla silah altına alma konusuna değinen raporda, aralık ayı içerisinde 13-17 yaş aralığındaki 4 çocuğun bu niyetle kaçırıldığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor. Örgütün işgal ettiği alanlardaki insan hakları ihlalleri, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarca sık sık eleştiriliyor.







