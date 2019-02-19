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Adı CHP ve İYİ Parti ile anılan , Saadet Partisi'nden adayı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün her operasyonunda en ön safta yer alan ve her fırsatta FETÖ medyasına destek veren MİLAD Partisi Eski Genel Başkanı , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 15:54
Adı CHP ve İYİ Parti ile anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu adayı oldu

Saadet Partisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin'i resmen açıkladı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

FETÖ'cü Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi başvurusu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzasıyla yapıldı.

İP OLMADI

Adı İyi Parti ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılan İdris Naim Şahin'i İP aday göstermemişti.

FETÖ OPERASYONUNU KARALAMIŞTI

İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karacave Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.

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