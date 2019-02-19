Adı CHP ve İYİ Parti ile anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu adayı oldu

Saadet Partisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin'i resmen açıkladı.
RESMİ BAŞVURU YAPILDI
FETÖ'cü Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi başvurusu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzasıyla yapıldı.
İP OLMADI
Adı İyi Parti ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılan İdris Naim Şahin'i İP aday göstermemişti.
FETÖ OPERASYONUNU KARALAMIŞTI
İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karacave Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.