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’den ’e sağlam kadro

İlçe Başkanlığı’nın Cumhur İttifakı kapsamında ilçe seçim kuruluna verdiği listesinin ayrıntıları belli oldu. 37 ismin yer aldığı liste sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan toplumun tüm kesimlerini temsil ediyor olması ile dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 17:44
AK Parti’den Sarıyer’e sağlam kadro

31 Mart 2019 yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur ittifakının Sarıyer Meclis Üye Aday listeleri tamamlandı. Bugün ilçe seçim kuruluna verilen liste 37 isimden oluşuyor. Meclis üyesi adayları arasında; mühendis, mimar, mali müşavir, spor eğitmeni, şehir planlamacı, avukat, sanayici, doktor, sanatçı, esnaf gibi meslek grupları ile birlikte emekliler de yer alıyor. Liste, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden farklılığıyla dikkat çekerken, kadronun çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu öğrenildi. Listede ayrıca ilkokul ve yüksek lisans mezunu adaylar da var.

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GENÇ ADAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti'nin Sarıyer'deki meclis üyesi adaylarının arasında gençlerin sayısı dikkat çekerken, her 5 adaydan birinin 35 yaş altı olduğu öğrenildi. Aday kadrosunun Sarıyer'deki demografik yapının tamamına hitap ettiği de ifade edildi.

ÇALIŞMALAR DÖRT AY SÜRDÜ

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, meclis üyesi adaylığı için çalışmaların 4 ay sürdüğünü söyledi. Hazırlanan listenin Sarıyer'i kalkındıracak kadro olduğunun altını çizen Cevahiroğlu, belirlenen meclis üyelerinin Salih Bayraktar ile birlikte çağdaş Sarıyer için titizlikle çalışacağını ifade etti. Cevahiroğlu AK Parti teşkilatının da bu süreçte birlik, bütünlük sergileyerek yine Sarıyer'e yakışanı yaptığını kaydetti.

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AK Parti’den Sarıyer’e sağlam kadro
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